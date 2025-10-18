Conférence la guerre des paysans Forbach

Conférence la guerre des paysans Forbach samedi 18 octobre 2025.

Conférence la guerre des paysans

110 rue des Moulins Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le Cercle d’Histoire de Forbach et sa région vous invite à la conférence « La guerre des Paysans de Saint-Avold à Forbach » par Paul Christophe Abel. Samedi 18 octobre 2025 à 15h00 salle des séances de la Communauté d’Agglomértion de Forbach.Tout public

0 .

110 rue des Moulins Forbach 57600 Moselle Grand Est

English :

The Cercle d’Histoire de Forbach et sa région invites you to the lecture « La guerre des Paysans de Saint-Avold à Forbach » by Paul Christophe Abel. Saturday, October 18, 2025 at 3:00 pm salle des séances de la Communauté d’Agglomértion de Forbach.

German :

Der Cercle d’Histoire de Forbach et sa région lädt Sie zum Vortrag « La guerre des Paysans de Saint-Avold à Forbach » von Paul Christophe Abel ein. Samstag, 18. Oktober 2025 um 15.00 Uhr Sitzungssaal der Communauté d’Agglomértion de Forbach.

Italiano :

Il Cercle d’Histoire de Forbach et sa région vi invita alla conferenza « La guerre des Paysans de Saint-Avold à Forbach » di Paul Christophe Abel. Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00 sala delle sedute della Comunità d’Agglomerato di Forbach.

Espanol :

El Cercle d’Histoire de Forbach et sa région le invita a la conferencia « La guerre des Paysans de Saint-Avold à Forbach » de Paul Christophe Abel. Sábado 18 de octubre de 2025 a las 15.00 horas sala de sesiones de la Comunidad de Aglomeración de Forbach.

L’événement Conférence la guerre des paysans Forbach a été mis à jour le 2025-09-12 par FORBACH TOURISME