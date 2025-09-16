Conférence la guerre ou l’éternel tragique Abbeville

Par Cédric Milhat, docteur en droit, enseignant la Polémologie (science de la guerre) à l’Institut catholique d’enseignement supérieur (ICES, La Roche-sur-Yon)

La guerre est à l’origine de tout. L’histoire elle-même a été enfantée par la guerre. C’est par la guerre que toutes les civilisations ont été créées et ont disparu. C’est pourquoi, disait Héraclite, « Polémos est le père de toutes choses ». Il convient, dès lors, d’appréhender ce phénomène comme étant éminemment incontournable, c’est-à-dire comme foncièrement anthropologique.

26 Place Clemenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

English :

By Cédric Milhat, Doctor of Law, who teaches Polemology (the science of war) at the Institut Catholique d’Enseignement Supérieur (ICES, La Roche-sur-Yon)

War is at the origin of everything. History itself was born of war. It was through war that all civilizations were created and disappeared. This is why, as Heraclitus said, « Polemos is the father of all things ». We must therefore understand this phenomenon as eminently inescapable, in other words, as fundamentally anthropological.

German :

Von Cédric Milhat, Doktor der Rechtswissenschaften, Dozent für Polemologie (Kriegswissenschaft) am Institut Catholique d’enseignement supérieur (ICES, La Roche-sur-Yon)

Der Krieg ist der Ursprung von allem. Die Geschichte selbst wurde durch den Krieg geboren. Durch den Krieg wurden alle Zivilisationen geschaffen und sind wieder untergegangen. Aus diesem Grund sagte Heraklit: « Polemos ist der Vater aller Dinge ». Daher ist es angebracht, dieses Phänomen als eminent unumgänglich, d. h. als grundlegend anthropologisch, zu begreifen.

Italiano :

Di Cédric Milhat, dottore in giurisprudenza, docente di Polemologia (scienza della guerra) presso l’Institut Catholique d’Enseignement Supérieur (ICES, La Roche-sur-Yon)

La guerra è all’origine di tutto. La storia stessa è nata dalla guerra. È attraverso la guerra che tutte le civiltà sono nate e scomparse. Ecco perché, come diceva Eraclito, « Polemos è il padre di tutte le cose ». Dobbiamo quindi intendere questo fenomeno come eminentemente ineluttabile, in altre parole come fondamentalmente antropologico.

Espanol :

Por Cédric Milhat, Doctor en Derecho, profesor de Polemología (ciencia de la guerra) en el Institut Catholique d’Enseignement Supérieur (ICES, La Roche-sur-Yon)

La guerra está en el origen de todo. La propia Historia nació de la guerra. A través de la guerra se crearon y desaparecieron todas las civilizaciones. Por eso, como decía Heráclito, « el Polemos es el padre de todas las cosas ». Por tanto, debemos entender este fenómeno como eminentemente ineludible, es decir, como fundamentalmente antropológico.

