Conférence la guerre souterraine découverte des puits V Va Saint-Crépin-aux-Bois
Conférence la guerre souterraine découverte des puits V Va Saint-Crépin-aux-Bois samedi 20 septembre 2025.
Conférence la guerre souterraine découverte des puits V Va
Hameau d’Offemont Saint-Crépin-aux-Bois Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:30:00
fin : 2025-09-20 20:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Conférence souterraine organisée à l’interieur du site historique de la Carrière des moines, suivie du verre de l’amitié et se terminant par une visite guidée de la carrière ! 0 .
Hameau d’Offemont Saint-Crépin-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France +33 6 10 53 40 83 asape1418@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence la guerre souterraine découverte des puits V Va Saint-Crépin-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme