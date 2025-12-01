Conférence la guillotine et la peine de mort pendant la Révolution française Archives départementales de la Drôme Valence

Conférence la guillotine et la peine de mort pendant la Révolution française

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17 19:30:00

2025-12-17

Par Guillaume Debat, maître de conférences en histoire moderne, université de Toulouse Jean-Jaurès

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr

English :

By Guillaume Debat, lecturer in modern history, Université de Toulouse Jean-Jaurès

German :

Von Guillaume Debat, Dozent für moderne Geschichte, Universität Toulouse Jean-Jaurès

Italiano :

Di Guillaume Debat, docente di storia moderna, Università di Tolosa Jean-Jaurès

Espanol :

Por Guillaume Debat, profesor de Historia Moderna, Universidad Jean-Jaurès de Toulouse

