Conférence La Haute vallée du Drugeon Salle des fêtes Bouverans

Conférence La Haute vallée du Drugeon

Salle des fêtes 3 rue du Chalet Bouverans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:45:00

fin : 2026-02-05 20:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Un ouvrage de référence consacré à la Haute Vallée du Drugeon vient de paraître ! Pour la première fois, l’histoire, les paysages, la biodiversité et la vie humaine des cinq villages de la Vallée du Drugeon sont réunis dans un même livre.

Co-écrit par Éric Delacroix, François Nicod, Joël Guiraud et Jean-Claude Uzzeni, cet ouvrage collectif s’appuie sur la contribution de 56 auteurs.

Des coordinateurs du livre présenteront ce travail et leurs regards sur la Vallée du Drugeon, territoire façonné par l’eau, au cœur du Haut-Doubs. .

Salle des fêtes 3 rue du Chalet Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tourbieres@frasnedrugeon-cfd.fr

