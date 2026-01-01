CONFÉRENCE La haute vallée du Lot Luc-la-Primaube
Luc-la-Primaube Aveyron
DIM. 22 MARS 15h00 Capelle St-Martin à Luc
Animée par Louis Mercadié
C’est un parcours sur une petite portion de l’Aveyron, ce grand département aux racines profondes, ce vieux pays de la plus vieille France que nous vous proposons, pour découvrir coutumes, traditions et habitats vernaculaires.
Tout public Entrée libre .
Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr
English :
SUN. mARCH 22 3:00 PM Capelle St-Martin in Luc
