CONFÉRENCE La haute vallée du Lot

Luc-la-Primaube Aveyron

DIM. 22 MARS 15h00 Capelle St-Martin à Luc

Animée par Louis Mercadié

C’est un parcours sur une petite portion de l’Aveyron, ce grand département aux racines profondes, ce vieux pays de la plus vieille France que nous vous proposons, pour découvrir coutumes, traditions et habitats vernaculaires.

Tout public Entrée libre .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr

English :

SUN. mARCH 22 3:00 PM Capelle St-Martin in Luc

