Conférence La justice seigneuriale à la fin du XVIIIe dans les Vosges Achives Départementales des Vosges Épinal

Achives Départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08 19:00:00

2026-04-08

La justice seigneuriale à la fin du XVIIIe dans les Vosges mésus et délits champêtres

Conférence par Léonie HUSSON, étudiante en master, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La justice rurale est une réalité omniprésente dans la vie des communautés à la fin de l’Ancien-Régime. Entre divagation du bétail et querelles de voisinage, les procès-verbaux de délits champêtres sont un témoin de la vie économique et sociale et des relations quotidiennes entre les individus d’une même bourgade dans la campagne vitteloise.

sur inscription par mail ou par téléphone.Tout public

Achives Départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70 vosges-archives@vosges.fr

English :

Seigniorial justice at the end of the 18th century in the Vosges: misdemeanors and rural offenses

Lecture by Léonie HUSSON, Master’s student, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Rural justice was an omnipresent reality in community life at the end of the Ancien-Régime. From livestock roaming to neighborhood quarrels, rural crime reports are a witness to economic and social life, as well as to daily relations between individuals in the same village in the Vittel countryside.

registration by e-mail or telephone.

