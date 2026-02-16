Conférence La kinésiologie qu’est-ce que c’est? Meymac
Conférence La kinésiologie qu’est-ce que c’est?
Place de l’Église Meymac Corrèze
Gratuit
Une méthode douce destinée à retrouver un état d’équilibre que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique et énergétique.
Animée par Vanessa Berth, kinésiologue.
Gratuit, inscription conseillée .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 13 84 46 contact@aubeaumillieu.com
