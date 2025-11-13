Conférence : La laïcité à l’Ecole, défis et perspectives Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Conférence : La laïcité à l’Ecole, défis et perspectives Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 13 novembre 2025.

L’Ecole publique et la laïcité ont une longue histoire commune, dont on pourrait voir les prémices dès le XVIème siècle. L’Ecole laïque, en tant que lieu d’émancipation démocratique, chargé de dispenser un enseignement raisonné, se refusant à la fois au dogmatisme et au communautarisme, fait aujourd’hui face à de nombreux défis, que cette conférence se propose d’explorer, pour en tirer clefs de lecture et pistes de réflexions.

Entrée libre sur réservation.

Eddy Khaldi | président de la Fédération des délégués départementaux de l’Éducation nationale (FDDEN).

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/la-laicite-a-lecole-defis-et-perspectives +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr