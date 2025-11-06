Conférence : La laïcité face aux défis contemporains Patronage Laïque Jules Vallès Paris
Conférence : La laïcité face aux défis contemporains Patronage Laïque Jules Vallès Paris jeudi 6 novembre 2025.
Etre laïc n’est pas une croyance qui s’opposerait à d’autres. C’est la non-croyance qui impose le respect des croyances. Alors que la loi de séparation de l’Etat et de l’Eglise vient de fêter ses 120 ans, ce principe constitutif de notre République n’est pas pour autant devenu archaïque. Bien au contraire, face aux grands défis de ce siècle, c’est peut être cette notion qui peut nous permettre d’avancer sereinement en tant que société.
Entrée libre sur réservation.
avec Nadia Geerts, philosophe et journaliste.
Le jeudi 06 novembre 2025
de 19h00 à 21h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris
https://www.patronagelaique.eu/event-details/la-laicite-face-aux-defis-contemporains +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr