Conférence La langue arabe présent et passé Médiathèque La Passerelle Ornans

La médiathèque La Passerelle vous propose la conférence La langue arabe présent et passé par le conférencier Noureldin Cheikh Obeid, ingénieur et mathématicien syrien qui vit à Besançon.

Le mardi 13 janvier à 18h
Gratuit sur inscription
03 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr   .

