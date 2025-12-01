Conférence la langue gauloise et ses applications locales rue Chapsal Saintes
rue Chapsal Auditorium de la salle Saintonge Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
La Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime vous invite à sa prochaine conférence intitulée la langue gauloise et ses applications locales , avec le professeur agrégé d’histoire Bernard Petit.
rue Chapsal Auditorium de la salle Saintonge Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 67 75 info@sahcm.fr
English :
The Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime (Charente-Maritime Archaeology and History Society) invites you to its next conference, entitled The Gallic language and its local applications , with Professor Bernard Petit.
