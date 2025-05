Conférence La Libération en Dordogne de l’insurrection armée aux prémices de la reconstruction politique (juin 1944-mai 1945) – Centre Departemental de la Communication Périgueux, 22 mai 2025 18:00, Périgueux.

Centre Departemental de la Communication 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-05-22 18:00:00

fin : 2025-05-22 19:00:00

2025-05-22

Avec Bernard Lachaise, professeur honoraire d’histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne, et Nicolas Cournil, attaché de conservation aux Archives départementales de la Dordogne

Le débarquement allié du 6 juin 1944 provoque une insurrection armée qui conduit à la libération du département à la fin du mois d’août. Cependant, les combats ne sont pas terminés pour les Périgourdins qui poursuivent la guerre sur les poches de l’Atlantique et jusqu’en Allemagne.

La reconstruction politique se met en marche avec la constitution des comités de libération, la conduite de l’épuration et les premières élections municipales en 1945 avec le vote des femmes.

Ces étapes de la Libération du département sont mises en perspective sous le double regard d’un archiviste et d’un historien. .

