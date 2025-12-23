Conférence La ligne de démarcation entre histoires et mémoires, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
Conférence La ligne de démarcation entre histoires et mémoires, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier dimanche 25 janvier 2026.
Conférence La ligne de démarcation entre histoires et mémoires
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 16:30:00
2026-01-25
Sébastien Joly, professeur d’histoire, rappellera l’histoire et la mémoire de la ligne de démarcation qui coupa le département et Saint-Vallier pendant la guerre, à l’aide d’archives et de témoignages collectés.
Dédicace de son livre en fin de conférence. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire
English : Conférence La ligne de démarcation entre histoires et mémoires
