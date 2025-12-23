Conférence La ligne de démarcation entre histoires et mémoires, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Conférence La ligne de démarcation entre histoires et mémoires

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 16:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Sébastien Joly, professeur d’histoire, rappellera l’histoire et la mémoire de la ligne de démarcation qui coupa le département et Saint-Vallier pendant la guerre, à l’aide d’archives et de témoignages collectés.

Dédicace de son livre en fin de conférence. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence La ligne de démarcation entre histoires et mémoires

L’événement Conférence La ligne de démarcation entre histoires et mémoires Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-12-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)