Conférence La littérature surréaliste Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Conférence La littérature surréaliste
Conférence La littérature surréaliste
Bibliothèque Le Blé en Herbe, 1 Rue Guérinet, Erquy
6 décembre 2025, 17:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
2025-12-06
La bibliothèque a le plaisir de recevoir une nouvelle fois Olivier Macaux, pour une conférence sur le surréalisme, mouvement qui a fêté son centenaire en 2024.
Historien de l’art et spécialiste des avant-gardes, Olivier Macaux nous fera découvrir l’univers foisonnant du surréalisme ses origines, ses grandes figures, et son héritage encore vivant aujourd’hui dans l’art et la littérature.
Sur inscription.
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
