Conférence La littérature surréaliste Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d'Armor

2025-12-06 17:00:00

2025-12-06 18:30:00

2025-12-06

La bibliothèque a le plaisir de recevoir une nouvelle fois Olivier Macaux, pour une conférence sur le surréalisme, mouvement qui a fêté son centenaire en 2024.

Historien de l’art et spécialiste des avant-gardes, Olivier Macaux nous fera découvrir l’univers foisonnant du surréalisme ses origines, ses grandes figures, et son héritage encore vivant aujourd’hui dans l’art et la littérature.

