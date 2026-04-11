Conférence La longue histoire de la fortification du site de Bialé Rue Mercadieu Saint-Justin

Saint-Justin

Conférence La longue histoire de la fortification du site de Bialé

Rue Mercadieu Cercle de la Fraternité Saint-Justin Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Depuis 2022, une opération d’archéologie est en cours sur la commune de St Justin, portée par l’association Retrouvons notre histoire . Charles Viaut présentera les résultats de la campagne de fouilles 2025 et les grandes lignes du programme 2025.

Ouvert à tous

Depuis 2022, avec le soutien du Département des Landes, une opération d’archéologie programmée, autorisée et soutenue par l’État, est en cours sur la commune de St Justin, portée par l’association Retrouvons notre histoire . Cette opération scientifique dirigée par Charles Viaut, est destinée à apporter des éléments de datation des vestiges d’un château de terre médiéval sur le site d’Arouille où se trouverait également une bastide disparue.

Charles Viaut présentera les résultats de la campagne de fouilles 2025 et les grandes lignes du programme 2026.

Il sera accompagné par Philippine Piel, doctorante à l’université Bordeaux Montaigne, qui interviendra sur le thème Du bois à l’ouvrage bâtir l’airial en Haute Lande (fin XVIIIe-début XIXe siècle)

Ouvert à tous, participation au chapeau .

Rue Mercadieu Cercle de la Fraternité Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 18 98 11

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English : Conférence La longue histoire de la fortification du site de Bialé

Since 2022, an archaeological operation has been underway in the commune of St Justin, supported by the Retrouvons notre histoire association. Charles Viaut will present the results of the 2025 excavation campaign and outline the 2025 program.

Open to all

L’événement Conférence La longue histoire de la fortification du site de Bialé Saint-Justin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Landes d’Armagnac