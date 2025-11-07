Conférence »La longue histoire du chien » Salle Wogner Blancs-Coteaux
Conférence »La longue histoire du chien »
Salle Wogner 11 Avenue Louis Lenoir Blancs-Coteaux Marne
Début : 2025-11-07 09:00:00
fin : 2025-11-07 13:00:00
2025-11-07
Tout public
L’association Les Passionnés de la Cynoculture organise une conférence le vendredi 7 novembre prochain sur le thème »La longue histoire du chien ».
Elle sera animée par M. DURANTHON, ex-directeur du muséum d’histoire naturelle de Toulouse.
Rendez-vous à la salle Wogner de Vertus de 9h à 13h. Ouverture des portes à 8h30. .
Salle Wogner 11 Avenue Louis Lenoir Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est +33 6 07 63 49 33
