Conférence « La Loutre, à contre-courant… », Salle Marcel Robine Ségrie-fontaine, Athis-Val-de-Rouvre

Conférence « La Loutre, à contre-courant… » Mercredi 18 février, 20h30 Salle Marcel Robine Ségrie-fontaine Orne

Gratuit

Le CPIE Collines normandes vous invite pour une conférence sur la Loutre d’Europe !

Le temps d’une soirée, les écologues René Rosoux et Charles Lemarchand, également auteurs de “La Loutre D’Europe” aux éditions Biotope, vous présenteront ce mammifère semi-aquatique de nos rivières.

Vous découvrirez comment à une époque où la biodiversité est gravement menacée et où la faune des plaines se raréfie de façon alarmante, une espèce revient progressivement et recolonise nos rivières et nos zones humides, à «contre-courant» des autres, la loutre…

À l’issue de la présentation, vous pourrez acheter un exemplaire du livre et le dédicacer (stocks limités).

Rendez-vous à la salle des fêtes Marcel Robine de Ségrie-fontaine le mercredi 18 février à 20h30 pour rencontrer ces deux spécialistes.

En partenariat avec la Librairie Quartier libre à Flers.

