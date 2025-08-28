Conférence: la magie des arbres Rue Jules Ferry Pornic

Conférence: la magie des arbres Rue Jules Ferry Pornic mercredi 13 mai 2026.

Conférence: la magie des arbres

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Conférence de l’université permanente animée par Paul Corbineau

Découvrir sous l’écorce des arbres et dans leurs racines, le monde fascinant des arbres. Les récentes découvertes ont bouleversé nos connaissances sur leur univers. Des ouvrages récents les ont vulgarisées, mais en les simplifiant ils trahissent parfois la réalité. Au contraire, Paul Corbineau s’appuiera sur les connaissances encyclopédiques pour présenter avec rigueur les découvertes récentes sur la vie des arbres.

Sa longue fréquentation avec la matière au travers de ses sculptures lui permet de se présenter comme conteur sur bois. Ses œuvres, à la fois belles et didactiques, racontent l’arbre et sa matière, rendant visible et compréhensible ce qui est caché à l’intérieur des troncs. Il sait, au travers anecdotes et récits concrets, rendre accessible à tout public sa passion pour le bois et raconter l’histoire des nombreuses essences qu’il a sculptées.

Il est l’auteur de livres sur le bois et les arbres, dont Lire le bois qui s’apparente au travers de son iconographie à un livre d’art et co-auteur avec André Guery et Benoît Lesne des Arbres remarquables de Loire-Atlantique.

Sculpteur, conteur des arbres , comme il se dit, Paul Corbineau est un amoureux des arbres, pour lui, c’est dans le bois que réside l’histoire de la vie de l’arbre et de la forêt.

Les nombreuses traces que l’on peut distinguer sur un morceau de bois sont autant d’indications sur son âge, sur son évolution ou encore les stratégies qu’il a mises en place pour s’adapter aux contraintes environnementales. .

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 48 78 67 up.pornic@univ-nantes.fr

English :

Permanent university conference moderated by Paul Corbineau

German :

Konferenz der Université permanente unter der Leitung von Paul Corbineau

Italiano :

Conferenza di formazione continua di Paul Corbineau

Espanol :

Conferencia de formación continua de Paul Corbineau

L’événement Conférence: la magie des arbres Pornic a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic