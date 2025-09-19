Conférence « La Magie Foraine » du collectionneur Frédéric Dautigny Maison de la Magie Robert-Houdin Blois

gratuit

2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:30:00

2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:30:00

Dans le cadre de l’exposition « Magie Foraine », présentée cette saison, la Maison de la Magie propose une rencontre exceptionnelle avec Frédéric Dautigny, collectionneur passionné et fin connaisseur de cet univers fascinant.

À travers cette conférence, il invite le public à plonger dans l’univers méconnu de la magie foraine, et à en découvrir les liens étonnants avec la prestidigitation moderne. Deux pratiques, deux époques, mais une même envie d’émerveiller, de tromper l’œil… et de faire palpiter les cœurs.

Des premiers spectacles d’ombres et de lanternes magiques aux mystérieux Grind Shows et Dime Museums, Frédéric Dautigny lève le voile sur une tradition où l’illusion se mêle à la peur, au bizarre et à l’extraordinaire. Une histoire faite de ruses, d’astuces et de stratégies, qui ont permis à certains de bâtir de véritables empires du divertissement populaire.

Grâce à des objets authentiques issus de sa collection – visibles dans l’exposition – il révélera les secrets de ces spectacles forains, qui ont marqué l’imaginaire collectif et continuent d’influencer l’art magique d’aujourd’hui.

