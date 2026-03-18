Conférence la main d’Irulegi Salle sanoki Itxassou

Conférence la main d’Irulegi

Salle sanoki 911 rue principale Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Conférence avec Mattin Aiestaran archéologue. le témoignage écrit le plus ancien de la langue basque.

Traduction en français simultanée assurée.

Par l’association des sciences Aranzadi .

Salle sanoki 911 rue principale Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Conférence la main d’Irulegi

L’événement Conférence la main d’Irulegi Itxassou a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque