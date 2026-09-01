Conférence La Maison de l’île Louët restaurer un patrimoine en péril Journées Européennes du Patrimoine Carantec
samedi 19 septembre 2026 · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Conférence La Maison de l’île Louët restaurer un patrimoine en péril Journées Européennes du Patrimoine
2 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Présentation du chantier de rénovation de la maison du gardien de phare de l’île Louët par l’architecte Mickaël Kerouanton choix, contraintes, … .
2 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30
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English :
L’événement Conférence La Maison de l’île Louët restaurer un patrimoine en péril Journées Européennes du Patrimoine Carantec a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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