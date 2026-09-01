Informations pratiques

Carantec

Conférence La Maison de l’île Louët restaurer un patrimoine en péril Journées Européennes du Patrimoine

2 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Présentation du chantier de rénovation de la maison du gardien de phare de l’île Louët par l’architecte Mickaël Kerouanton choix, contraintes, … .

2 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30

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English :

L’événement Conférence La Maison de l’île Louët restaurer un patrimoine en péril Journées Européennes du Patrimoine Carantec a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX