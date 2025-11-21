Conférence La maladrerie et Hôtel Dieu à Lorris au moyen-âge des institutions d’assistance Lorris
Conférence La maladrerie et Hôtel Dieu à Lorris au moyen-âge des institutions d’assistance Lorris vendredi 21 novembre 2025.
Conférence La maladrerie et Hôtel Dieu à Lorris au moyen-âge des institutions d’assistance
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Conférence La maladrerie et Hôtel Dieu à Lorris au moyen-âge des institutions d’assistance
Conférence La maladrerie et Hôtel Dieu à Lorris au moyen-âge des institutions d’assistance à 19h. Gratuit, entrée libre .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire cocal.lorris45@gmail.com
English :
Lecture: La maladrerie et Hôtel Dieu à Lorris au moyen-âge: des institutions d’assistance (The Lorris hospital and Hôtel Dieu in the Middle Ages: institutions providing assistance)
German :
Vortrag La maladrerie et Hôtel Dieu à Lorris au moyen-âge: des institutions d’assistance (Die Krankenstation und das Hotel Dieu in Lorris im Mittelalter: Einrichtungen der Fürsorge)
Italiano :
Conferenza La maladrerie e l’ Hôtel Dieu di Lorris nel Medioevo: istituzioni di assistenza
Espanol :
Conferencia La maladrerie y el Hôtel Dieu de Lorris en la Edad Media: instituciones asistenciales
L’événement Conférence La maladrerie et Hôtel Dieu à Lorris au moyen-âge des institutions d’assistance Lorris a été mis à jour le 2025-11-07 par OT GATINAIS SUD