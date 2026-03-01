Conférence La malédiction du carbone quand les richesses fossiles deviennent un piège Espace La capsule Bibliothèque Universitaire Le Havre

Conférence La malédiction du carbone quand les richesses fossiles deviennent un piège

Espace La capsule Bibliothèque Universitaire 25 Rue Philippe Lebon Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 13:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

La découverte de pétrole ou de gaz est-elle toujours une bonne nouvelle ? Cette rencontre accessible à tous décrypte les mécanismes de la “malédiction du carbone” comme frein à la transition énergétique. Elle montre comment les choix d’investissement d’aujourd’hui façonnent durablement nos économies et ouvre le débat comment transformer une rente fossile en véritable moteur d’innovation et de transition bas carbone ?

La découverte de pétrole ou de gaz est souvent perçue comme une opportunité majeure de développement. Pourtant, l’histoire économique montre que l’abondance de ressources naturelles peut aussi produire des effets ambivalents. On connaît la “malédiction des ressources” la rente pétrolière peut freiner la diversification productive et fragiliser les institutions. La “malédiction du carbone” en constitue une extension dans le contexte climatique. Les nouvelles découvertes d’énergies fossiles ne génèrent pas seulement des revenus elles orientent durablement les investissements, les infrastructures et les choix politiques, au risque d’enfermer l’économie dans une trajectoire à forte intensité carbone. Comment se met en place cette dynamique ? Par quels mécanismes l’investissement fossile retarde-t-il la transition énergétique ? Pourquoi ces effets persistent-ils sur le long terme ?

Dans un format décryptage, cette rencontre propose d’entrer au cœur de ces mécanismes pour en saisir toute la logique. Au-delà du diagnostic, elle mettra en discussion les leviers d’action à quelles conditions des politiques publiques crédibles peuvent-elles convertir une rente fossile en moteur de diversification et d’innovation bas carbone ? Autrement dit, comment transformer un risque d’enfermement en véritable opportunité de transition ?

Ce rendez-vous s’adresse à toute personne curieuse des sujets d’actualité en économie, avec ou sans connaissance préalable rencontre garantie 100% accessible. Le café est offert !

Durée 30 à 40 minutes

Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée .

English : Conférence La malédiction du carbone quand les richesses fossiles deviennent un piège

