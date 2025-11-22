Conférence La manufacture Daum Salle des Fêtes du Marché Couvert Cirey-sur-Vezouze

Salle des Fêtes du Marché Couvert Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Venez découvrir l’histoire centenaire d’une verrerie d’art familiale, entre 1878 et 1986. Vous pourrez également feuilleter le livre présenté par Patrick-Charles Renaud, en vente au prix de 40€.

Conférence organisée conjointement par les Amis d’Alfred Renaudin et la Médiathèque de Cirey-sur-Vezouze.

Entrée gratuite.Tout public

Salle des Fêtes du Marché Couvert Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 50 27

English :

Come and discover the centenary history of a family-run art glassworks, from 1878 to 1986. You can also leaf through the book presented by Patrick-Charles Renaud, on sale for 40?

Conference organized jointly by the Friends of Alfred Renaudin and the Médiathèque de Cirey-sur-Vezouze.

Free admission.

German :

Entdecken Sie die hundertjährige Geschichte einer familiengeführten Glashütte zwischen 1878 und 1986. Sie können auch in dem von Patrick-Charles Renaud vorgestellten Buch blättern, das zum Preis von 40? erhältlich ist.

Der Vortrag wird gemeinsam von den Freunden von Alfred Renaudin und der Mediathek von Cirey-sur-Vezouze organisiert.

Eintritt frei.

Italiano :

Venite a scoprire i 100 anni di storia di una vetreria a conduzione familiare, dal 1878 al 1986. Potrete anche sfogliare il libro presentato da Patrick-Charles Renaud, in vendita a 40 euro.

Organizzata dagli Amici di Alfred Renaudin e dalla Médiathèque de Cirey-sur-Vezouze.

Ingresso libero.

Espanol :

Venga a descubrir los 100 años de historia de una cristalería familiar, de 1878 a 1986. También podrá hojear el libro presentado por Patrick-Charles Renaud, a la venta por 40 euros.

Organizado conjuntamente por los Amigos de Alfred Renaudin y la Mediateca de Cirey-sur-Vezouze.

Entrada gratuita.

