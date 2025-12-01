Conférence La manufacture de vitrail et mosaïque d’art Mauméjean Ciboure

Conférence La manufacture de vitrail et mosaïque d'art Mauméjean Ciboure mercredi 10 décembre 2025.

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure Pyrénées-Atlantiques

2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Benoît Manauté retrace le formidable destin de la dynastie Mauméjean qui, après 20 ans d’activité à Pau et dans le Pays basque, s’exile en Espagne où elle développe une firme internationale.

Récompensée lors des grandes expositions internationales de l’entre-deux-guerres, cette famille de peintres verriers a su optimiser des modes de fabrication traditionnels pour produire une œuvre originale et éclectique aujourd’hui dispersée dans plus de 25 pays.

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

