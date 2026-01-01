Conférence La Marche des citoyennes vers les droits politiques par Anne-Sarah Bouglé-Moalic, historienne Laval

Conférence La Marche des citoyennes vers les droits politiques par Anne-Sarah Bouglé-Moalic, historienne

6 Place des Archives Laval Mayenne

En 1945, les Françaises votaient officiellement pour la première fois, presques 100 ans après la mise en place du suffrage universel . Pourquoi ont-elles dû attendre si longtemps ?

Anne-Sarah Bouglé-Moalic, la conférencière, retracera le long combat des suffragistes avant d’interroger ce qui s’est passé ensuite en 80 ans, quels progrès pour la place des femmes en politique ?

Anne-Sarah Bouglé-Moalic est historienne, spécialiste des droits des femmes. Elle a notamment travaillé sur le droit de vote des Françaises et a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, dont La Marche des Citoyennes , aux éditions du Cerf (2021).

Une dédicace et une vente de son ouvrage est possible à la fin de conférence avec la présence de la librairie lavalloise M’Lire.

Événement organisé dans le cadre de l’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 présentée aux Archives départementales de la Mayenne à Laval du 19 janvier au 25 avril. .

In 1945, French women officially voted for the first time, almost 100 years after the introduction of universal suffrage. Why did they have to wait so long?

