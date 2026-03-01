Conférence La Marche vers la Lumière par le Frère Cassingena-Trévedy Maison des sports Aurillac
Maison des sports 130 avenue du general leclerc Aurillac Cantal
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 20:00:00
2026-03-13
Conférence animée par le frère François Cassingena-Trévedy. Normalien, docteur en théologie
Maison des sports 130 avenue du general leclerc Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 91 54 36 cantal@ffrandonnee.fr
English :
Lecture by Brother François Cassingena-Trévedy. Doctor of theology
