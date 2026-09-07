Conférence : La Marine Savoyarde à la bataille de Lépante le 7 octobre 1571, Casino de Challes les Eaux, Challes-les-Eaux

Informations pratiques

Conférence : La Marine Savoyarde à la bataille de Lépante le 7 octobre 1571 Samedi 19 septembre, 11h00 Casino de Challes les Eaux Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’association Histoire des Pays de Savoie propose une conférence consacrée à la bataille de Lépante le 7 octobre 1571 au cours de laquelle se sont opposées les flottes de la Sainte-Ligue et celle de l’Empire Ottoman.

La flotte chrétienne peut compter sur l’apport modeste de trois navires savoyards commandés par le capitaine André Provana de Leyni.

Pourquoi le Duché de Savoie s’est il engagé dans cette « galère » ?

Casino de Challes les Eaux 229 avenue Louis Domenget 73190 Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux 73190 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

L’association Histoire des Pays de Savoie propose une conférence consacrée à la bataille de Lépante le 7 octobre 1571 au cours de laquelle se sont opposées les flottes de la Sainte-Ligue et celle de …

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