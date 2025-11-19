Conférence La Mécanique de l’Histoire ACCES Romans-sur-Isère
Conférence La Mécanique de l’Histoire ACCES Romans-sur-Isère mercredi 19 novembre 2025.
Conférence La Mécanique de l’Histoire ACCES
20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-19 18:00:00
fin : 2025-11-19 20:00:00
2025-11-19
Une réflexion autour de la fabrication de l’histoire en tant que science, jusqu’à son instrumentalisation politique, ses liens avec la mémoire et les défis actuels.
20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
English :
A reflection on the making of history as a science, through to its political instrumentalization, its links with memory and current challenges.
German :
Eine Reflexion über die Herstellung von Geschichte als Wissenschaft bis hin zu ihrer politischen Instrumentalisierung, ihre Verbindung zur Erinnerung und die aktuellen Herausforderungen.
Italiano :
Una riflessione sulla nascita della storia come scienza, sulla sua strumentalizzazione politica, sui suoi legami con la memoria e sulle sfide attuali.
Espanol :
Una reflexión sobre la construcción de la historia como ciencia, pasando por su instrumentalización política, sus vínculos con la memoria y los retos actuales.
