Conférence La Mécanique de l’Histoire ACCES Romans-sur-Isère

Conférence La Mécanique de l’Histoire ACCES

20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19 20:00:00

2025-11-19

Une réflexion autour de la fabrication de l’histoire en tant que science, jusqu’à son instrumentalisation politique, ses liens avec la mémoire et les défis actuels.

20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

A reflection on the making of history as a science, through to its political instrumentalization, its links with memory and current challenges.

German :

Eine Reflexion über die Herstellung von Geschichte als Wissenschaft bis hin zu ihrer politischen Instrumentalisierung, ihre Verbindung zur Erinnerung und die aktuellen Herausforderungen.

Italiano :

Una riflessione sulla nascita della storia come scienza, sulla sua strumentalizzazione politica, sui suoi legami con la memoria e sulle sfide attuali.

Espanol :

Una reflexión sobre la construcción de la historia como ciencia, pasando por su instrumentalización política, sus vínculos con la memoria y los retos actuales.

