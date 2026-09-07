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AGENDA · Saint-Romain-sur-Cher

Conférence « La médecine à Rome de Romulus à Romulus Augustule », Thésée Salle des fêtes, Saint-Romain-sur-Cher

samedi 19 septembre 2026 · Thésée Salle des fêtes · Saint-Romain-sur-Cher

Conférence « La médecine à Rome de Romulus à Romulus Augustule », Thésée Salle des fêtes, Saint-Romain-sur-Cher

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Thésée Salle des fêtes
Adresse
41140 Thésée
Ville
41140 Saint-Romain-sur-Cher
Département
Loir-et-Cher

Conférence « La médecine à Rome de Romulus à Romulus Augustule » Samedi 19 septembre, 18h00 Thésée Salle des fêtes Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Il y a beaucoup à apprendre au sujet de la médecine romaine, telle qu’on la pratiquait dans l’Antiquité. Philippe Bonnichon, président honoraire de la Société Française d’Histoire de la Médecine nous en fera découvrir l’histoire et les secrets.

Thésée Salle des fêtes 41140 Thésée Saint-Romain-sur-Cher 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Il y a beaucoup à apprendre au sujet de la médecine romaine, telle qu’on la pratiquait dans l’Antiquité.

©Corinne Perroux