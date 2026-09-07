Conférence « La médecine à Rome de Romulus à Romulus Augustule », Thésée Salle des fêtes, Saint-Romain-sur-Cher

Informations pratiques

Conférence « La médecine à Rome de Romulus à Romulus Augustule » Samedi 19 septembre, 18h00 Thésée Salle des fêtes Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Il y a beaucoup à apprendre au sujet de la médecine romaine, telle qu’on la pratiquait dans l’Antiquité. Philippe Bonnichon, président honoraire de la Société Française d’Histoire de la Médecine nous en fera découvrir l’histoire et les secrets.

Thésée Salle des fêtes 41140 Thésée Saint-Romain-sur-Cher 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Il y a beaucoup à apprendre au sujet de la médecine romaine, telle qu’on la pratiquait dans l’Antiquité.

©Corinne Perroux