Conférence « La mémoire humaine un objet d’études entre neurosciences et sciences humaines » Espace culturel Agon-Coutainville
Conférence « La mémoire humaine un objet d’études entre neurosciences et sciences humaines » Espace culturel Agon-Coutainville samedi 21 mars 2026.
Conférence « La mémoire humaine un objet d’études entre neurosciences et sciences humaines »
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Conférence « La mémoire humaine un objet d’études entre neurosciences et sciences humaines » par Francis Eustache.
Rendez-vous à 18h à l’espace culturel. .
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie cchl.ac@orange.fr
English : Conférence « La mémoire humaine un objet d’études entre neurosciences et sciences humaines »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence « La mémoire humaine un objet d’études entre neurosciences et sciences humaines » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme