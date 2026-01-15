Conférence La Ménopause et l’andropause Maîche
Conférence La Ménopause et l’andropause Maîche jeudi 5 février 2026.
Conférence La Ménopause et l’andropause
Salle Ducreux Maîche Doubs
Début : 2026-02-05 19:00:00
fin : 2026-02-05 21:00:00
2026-02-05
Conférence donnée par le Docteur Francine SOLMON sur la Ménopause, un état physiologique naturel dans la vie d’une femme; l’andropause sans tabous. .
Salle Ducreux Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 23 26 universitepopulairemaiche@gmail.com
