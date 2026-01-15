Conférence La Ménopause et l’andropause Maîche

Conférence La Ménopause et l’andropause

Salle Ducreux Maîche Doubs

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05 21:00:00

2026-02-05

Conférence donnée par le Docteur Francine SOLMON sur la Ménopause, un état physiologique naturel dans la vie d’une femme; l’andropause sans tabous. .

Salle Ducreux Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 23 26 universitepopulairemaiche@gmail.com

