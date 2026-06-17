[Conférence] La mer en commun Salle Ango Dieppe
samedi 24 octobre 2026 · Salle Ango · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Conférence] La mer en commun
Salle Ango / Office de Tourisme Dieppe-Normandie, Pont Jehan Ango Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Romain Grancher vous invite à plonger dans l’histoire de la pêche à Dieppe, du XVIIIᵉ au début du XIXᵉ siècle, et à découvrir la place essentielle occupée par la mer dans la vie et l’activité des Dieppois.
La conférence aura lieu dans la salle Ango, au-dessus de l’Office de Tourisme Dieppe-Normandie.
Prix libre. .
Salle Ango / Office de Tourisme Dieppe-Normandie, Pont Jehan Ango Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie amysvieuxdieppe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Conférence] La mer en commun
L’événement [Conférence] La mer en commun Dieppe a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Ciné Relax] La Vie d’une femme Le Rex DSN Dieppe 16 septembre 2026
- [Visite savoir-faire] Les coulisses des Pains Populaires Aux Pains Populaires Dieppe 16 septembre 2026
- Exposition : les collections photographiques du musée, Musée de Dieppe, Dieppe 18 septembre 2026
- [Course à pied] Corrida de Dieppe Front de mer Dieppe 19 septembre 2026
- [Spectacle] Impressionniste 2026 Les Impressionnantes Musée de Dieppe Dieppe 19 septembre 2026