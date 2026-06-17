[Conférence] La mer en commun Salle Ango Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Conférence] La mer en commun

Salle Ango / Office de Tourisme Dieppe-Normandie, Pont Jehan Ango Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Romain Grancher vous invite à plonger dans l’histoire de la pêche à Dieppe, du XVIIIᵉ au début du XIXᵉ siècle, et à découvrir la place essentielle occupée par la mer dans la vie et l’activité des Dieppois.

La conférence aura lieu dans la salle Ango, au-dessus de l’Office de Tourisme Dieppe-Normandie.

Prix libre. .

Salle Ango / Office de Tourisme Dieppe-Normandie, Pont Jehan Ango Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie amysvieuxdieppe@gmail.com

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English : [Conférence] La mer en commun

L’événement [Conférence] La mer en commun Dieppe a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie