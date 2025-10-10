Conférence « La Mesure du temps » Rue de la République Marmande

Conférence « La Mesure du temps » Rue de la République Marmande vendredi 10 octobre 2025.

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-10

2025-10-10

Conférence La Mesure du temps A quel rythme vivons-nous ? Par Corinne Nicolas-Cabane

Sur inscription.

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Conférence « La Mesure du temps »

Conference Measuring time At what pace do we live? By Corinne Nicolas-Cabane

Registration required.

German : Conférence « La Mesure du temps »

Konferenz Die Messung der Zeit In welchem Tempo leben wir? Von Corinne Nicolas-Cabane

Nach Anmeldung.

Italiano :

Conferenza Misurare il tempo A che ritmo viviamo? Di Corinne Nicolas-Cabane

Registrazione obbligatoria.

Espanol : Conférence « La Mesure du temps »

Conferencia Medir el tiempo ¿A qué ritmo vivimos? Por Corinne Nicolas-Cabane

Inscripción obligatoria.

