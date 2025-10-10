Conférence « La Mesure du temps » Rue de la République Marmande
Conférence « La Mesure du temps » Rue de la République Marmande vendredi 10 octobre 2025.
Conférence « La Mesure du temps »
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Conférence La Mesure du temps A quel rythme vivons-nous ? Par Corinne Nicolas-Cabane
Sur inscription.
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : Conférence « La Mesure du temps »
Conference Measuring time At what pace do we live? By Corinne Nicolas-Cabane
Registration required.
German : Conférence « La Mesure du temps »
Konferenz Die Messung der Zeit In welchem Tempo leben wir? Von Corinne Nicolas-Cabane
Nach Anmeldung.
Italiano :
Conferenza Misurare il tempo A che ritmo viviamo? Di Corinne Nicolas-Cabane
Registrazione obbligatoria.
Espanol : Conférence « La Mesure du temps »
Conferencia Medir el tiempo ¿A qué ritmo vivimos? Por Corinne Nicolas-Cabane
Inscripción obligatoria.
