Conférence la métallurgie dans le Pays d’Epinal Bayecourt vendredi 13 novembre 2026.

Bayecourt

Conférence la métallurgie dans le Pays d’Epinal

121 rue d’Alsace Bayecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Plongez dans un récit captivant dévoilant l’évolution des techniques, les hommes et les lieux emblématiques qui ont forgé l’identité industrielle et culturelle de la région.Tout public

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121 rue d’Alsace Bayecourt 88150 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

Immerse yourself in a captivating story that reveals the evolution of techniques, the people, and the iconic places that have shaped the region’s industrial and cultural identity.

L’événement Conférence la métallurgie dans le Pays d’Epinal Bayecourt a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION