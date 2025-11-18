CONFÉRENCE LA MÉTAMORPHOSE DES MYXOMYCÈTES Béziers

CONFÉRENCE LA MÉTAMORPHOSE DES MYXOMYCÈTES

Découvrez les myxomycètes, ces mystérieux blobs sauvages, entre science rigoureuse et poésie visuelle, avec Anne-Marie Rantet-Poux.

Tout le monde a entendu parler du blob , cette masse jaune et visqueuse qui se déplace et se nourrit de flocons d’avoine, devenu une curiosité de laboratoire ! Mais ce blob n’est en réalité qu’un myxomycète parmi plus de 1 000 espèces sauvages présentes dans le monde.

Anne-Marie Rantet-Poux vous présentera le fruit de ses recherches sur ces fascinants Blobs-trotteurs (2021, éd. Bacofin) que l’on retrouve dans nos bois, nos forêts et parfois jusque dans nos jardins.

Un voyage captivant entre rigueur scientifique (avec de véritables spécimens) et poésie (grâce à des images étonnantes).

Par Anne-Marie Rantet-Poux, pharmacienne Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

English :

Discover myxomycetes, those mysterious wild blobs , between rigorous science and visual poetry, with Anne-Marie Rantet-Poux.

German :

Entdecken Sie mit Anne-Marie Rantet-Poux die Myxomyceten, diese geheimnisvollen wilden Blobs , zwischen strenger Wissenschaft und visueller Poesie.

Italiano :

Scoprite i mixomiceti, i misteriosi blob selvatici, con Anne-Marie Rantet-Poux, che unisce scienza rigorosa e poesia visiva.

Espanol :

Descubra los mixomicetos, esas misteriosas manchas salvajes, con Anne-Marie Rantet-Poux, que combina la ciencia rigurosa con la poesía visual.

