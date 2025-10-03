Conférence « la méthode Raconte-moi mon histoire et la kinésiologie » Plou’escale Plouescat
Conférence « la méthode Raconte-moi mon histoire et la kinésiologie »
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère
Début : 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-03 20:00:00
2025-10-03
Cette conférence vous parlera de cette méthode ludique, créée par Audrey Mée, qui permet de raconter l’histoire de l’enfant depuis les 9 mois avant la conception.
Elle permet d’accompagner le bébé, l’enfant et les parents dans les troubles du sommeil, la gestion des émotions, la difficulté à se séparer, les coliques, l’énurésie, l’hyperactivité, …
Au plaisir de vous accueillir à Plou’escale pour ce temps d’échanges et de partage. .
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 82 10 35 34
