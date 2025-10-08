Conférence La Milice bourgeoise en Normandie exemple de Caen au 18è siècle Rue des Lycées Granville

Conférence La Milice bourgeoise en Normandie exemple de Caen au 18è siècle Rue des Lycées Granville mercredi 8 octobre 2025.

Début : 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-10-08 19:30:00

2025-10-08

La milice bourgeoise en Normandie exemple de Caen au 18è .

Cette conférence s’inscrit dans le champ de l’histoire urbaine, sociale, institutionnelle et militaire. Brice Marchand titulaire d’une licence et master en histoire, spécialité recherche développera ces différents aspects. .

