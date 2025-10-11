Conférence « La mise en place d’une seigneurie châtelaine à Laval au XIe siècle » Asnières-sur-Vègre

La seigneurie de Laval résultat d’un homme nouveau ou héritage d’une aristocratie carolingienne du Maine ?

On a longtemps analysé l’apparition d’une seigneurie châtelaine à Laval comme le résultat de l’installation brutale d’un homme nouveau , surgissant de nulle part, Guy… de Laval. Les études récentes montrent en réalité son appartenance à l’aristocratie carolingienne du Maine, de sorte que la lecture de cette apparition d’un château à Laval s’inscrit davantage dans une continuité que dans une rupture brutale.

Dès lors, d’où viennent ce personnage et sa famille et quelles formes de relations s’établissent autour d’eux ? Répondre à ces questions exige d’observer les relations de pouvoir de façon horizontale, au sein de ce milieu aristocratique, mais aussi de façon verticale, dans l’épaisseur de la société qui, à ce moment, habite et vit à Laval.

> À découvrir avec Sébastien Legros, docteur en histoire médiévale.

> En partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières .

