Conférence La mode vestimentaire dans la société Corse du XVIe au XIXe siècle. Eglise Saint-Dominique, 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu

Conférence La mode vestimentaire dans la société Corse du XVIe au XIXe siècle. Eglise Saint-Dominique, 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu samedi 20 septembre 2025.

Conférence La mode vestimentaire dans la société Corse du XVIe au XIXe siècle. 20 et 21 septembre Eglise Saint-Dominique, 20169 Bonifacio Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La mode vestimentaire dans la société Corse du XVIe au XIXe siècle.

Samedi 20 à 17h30 et dimanche 21 septembre à 15h – Eglise Saint-Dominique –Entrée libre

Cette conférence, animée par Michel-Édouard Nigaglioni, historien de l’art, ancien directeur du patrimoine de Bastia, chercheur au Service de l’Inventaire du Patrimoine de Corse et commissaire de l’exposition Parures et Dévotion, sera richement illustrée par de nombreuses images inédites de vêtements authentiques, portraits peints et photographies anciennes, pour la plupart issues de collections privées et offrira un nouvel éclairage sur l’évolution de la mode dans l’île

Eglise Saint-Dominique, 20169 Bonifacio Eglise Saint-Dominique 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse

La mode vestimentaire dans la société Corse du XVIe au XIXe siècle.

©Mairiedebonifaico