Conférence La Moldavie, indépendance et intégration européenne À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars

Conférence avec André Paléologue, docteur en Histoire et consultant à l’UNESCO. Il vaut mieux ne pas confondre la configuration de la République de Moldavie actuelle avec celle de la Moldavie historique qui continue à nourrir la nostalgie d’une population de presque trois millions d’habitants.

Il vaut mieux ne pas confondre la configuration de la République de Moldavie actuelle avec celle de la Moldavie historique qui continue à nourrir la nostalgie d’une population de presque trois millions d’habitants autant roumanophones que slavophones épris d’indépendance étatique et de bonnes relations avec leurs voisins. Sous la menace pesante que représente l’actuelle intervention russe sur le territoire de l’Ukraine voisine, les aspirations européennes de la plupart des habitants de cet Etat post-soviétique s’expriment de plus en plus clairement. L’Union Européenne pourra-t-elle entretenir cet espoir ? .

