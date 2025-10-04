Conférence – La mondialisation à l’épreuve du 21ème siècle Cité de l’Économie Paris

Une rencontre pour analyser les mutations récentes de la mondialisation à travers une approche économétrique, géopolitique et environnementale.

Cette table ronde interroge les grandes mutations de la mondialisation contemporaine : assiste-t-on à son recul ou à une reconfiguration en profondeur ? Dans un contexte marqué par la fragmentation des échanges, la montée des rivalités stratégiques et des tensions géopolitiques, comment les États et les entreprises redéfinissent-ils leur positionnement et leurs marges de manœuvre ? Et l’Europe dans tout ça ? Peut-on concilier aspirations à la souveraineté économique et impératifs de coopération internationale ? Quelle place donner alors à la lutte contre le changement climatique ? Autant de défis structurants pour penser les nouveaux équilibres d’un monde en recomposition.

Avec :

Antoine Bouët > Directeur du CEPII

Lionel Fontagné > Directeur de l’i-MIP

Sébastien Jean > Directeur associé de l’Initiative géoéconomie et géofinance (IFRI)

Edwige Coupez > Modératrice de la rencontre, journaliste et écrivaine

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Cité de l’Économie 1 Pl. du Général Catroux 75017 Paris