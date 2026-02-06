Conférence La montagne en partage Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

Conférence La montagne en partage

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 17:00:00

fin : 2026-03-03 18:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Quel est la vie des animaux de montagne l’hiver ?

Venez découvrir les outils et les connaisasnces pour pratiquer nos activités et cohabiter avec la faune sauvage.

.

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s life like for mountain animals in winter?

Come and discover the tools and knowledge you need to enjoy our activities and cohabit with wildlife.

L’événement Conférence La montagne en partage Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc