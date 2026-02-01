Conférence La montagne en partage Office de Tourisme de Vallorcine Vallorcine

Conférence La montagne en partage

Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Début : 2026-02-17 17:00:00

fin : 2026-02-17 18:30:00

2026-02-17

Quel est la vie des animaux de montagne l’hiver ?

Venez découvrir les outils et les connaisasnces pour pratiquer nos activités et cohabiter avec la faune sauvage.

Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

What’s life like for mountain animals in winter?

Come and discover the tools and knowledge you need to enjoy our activities and cohabit with wildlife.

