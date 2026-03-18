Conférence la Mort sans tabou Place d’Armes Navarrenx

Conférence la Mort sans tabou

Place d’Armes Mairie, 1er étage, salle de théâtre Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Présence d’une équipe médicale et de professionnels intervenants pour l’association Vivre Avec. Vous pourrez écrire un mot ou une question anonymement ; les sujets seront tirés au sort et nous pourrons répondre et en débattre ensemble. Toujours sous forme de conférence, partages, échanges avec toujours l’idée principale d’accompagner et de soutenir. .

Place d’Armes Mairie, 1er étage, salle de théâtre Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine vivreavec@orange.fr

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English : Conférence la Mort sans tabou

L’événement Conférence la Mort sans tabou Navarrenx a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Béarn des Gaves