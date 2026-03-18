Conférence la Mort sans tabou Place d’Armes Navarrenx
Conférence la Mort sans tabou Place d’Armes Navarrenx mardi 21 avril 2026.
Conférence la Mort sans tabou
Place d’Armes Mairie, 1er étage, salle de théâtre Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Présence d’une équipe médicale et de professionnels intervenants pour l’association Vivre Avec. Vous pourrez écrire un mot ou une question anonymement ; les sujets seront tirés au sort et nous pourrons répondre et en débattre ensemble. Toujours sous forme de conférence, partages, échanges avec toujours l’idée principale d’accompagner et de soutenir. .
Place d’Armes Mairie, 1er étage, salle de théâtre Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine vivreavec@orange.fr
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English : Conférence la Mort sans tabou
L’événement Conférence la Mort sans tabou Navarrenx a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Béarn des Gaves