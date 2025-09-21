Conférence La muraille de la peste, une barrière contre l’épidémie ? par Danièle LARCENA (Association Pierre sèche en Vaucluse) Salle polyvalente La grange Lagnes

Conférence La muraille de la peste, une barrière contre l’épidémie ? par Danièle LARCENA (Association Pierre sèche en Vaucluse) Dimanche 21 septembre, 17h30 Salle polyvalente La grange Vaucluse

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Danièle LARCENA, historienne et géographe, présidente de l’association Pierre sèche en Vaucluse, présentera une conférence sur le contexte historique de la peste de 1720 et la construction d’une muraille sanitaire dont les vestiges sont toujours visibles dans les Monts de Vaucluse (sentier de découverte du mur de la peste entre Lagnes et Cabrières d’Avignon).

La salle dispose d’un accès PMR

Salle polyvalente La grange allée du centre tertiaire 84800 Lagnes Lagnes 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

