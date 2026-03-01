Conférence la musique et le tout petit

Antigny Vendée

Début : 2026-03-18 18:00:00

2026-03-18

Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance

A l’Espace Ben-Hur.

Une conférence interactive animée par Alain Paulo d’Enfance et musique . Découvrez au cours de la soirée les bienfaits de la musique (socialisation, développements moteur, la gestion des émotions, l’apaisement par la voix …), un art incontournable qui fait partie de notre quotidien. Pour les parents, professionnels de la petite enfance et les élus.

Gratuit

Sur réservations au 02 51 69 61 43 .

Antigny 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43

