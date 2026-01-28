Conférence: La mutinerie du Foederis Area en 1864 Salle Mairie annexe Pornic

Conférence: La mutinerie du Foederis Area en 1864

Salle Mairie annexe Rue Pierre Fleury Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04 18:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Conférence à la mairie annexe de La Birochère, par Pornic Histoire animée par Alain Foulonneau



Alain Foulonneau nous livre les résultats de ses recherches au sujet de la mutinerie du Foederis Arca .



Au programme de la conférence Qui a tué et pourquoi ?…

Le capitaine Alfred Richebourg et son second Théodore Aubert…

Le Foederis Arca (Arche d’Alliance) avait appareillé le 8 juin 1864 de Sète pour ravitailler les troupes françaises en campagne au Mexique. Il transporte des alcools, des spiritueux, du charbon et un passager Orsini… Il n’atteindra pas le Mexique. Le 22 août 1864, la corvette Monge a embarqué au Cap Vert les huits matelots, les novices et le passager. Tous disent Le navire a pris l’eau, le capitaine a ordonné l’évacuation… sont restés à bord le capitaine, le second, le cuisinier et un mousse . Au matin, le Foederis Arca avait disparu, la baleinière était chavirée… aucun n’avait survécu L’enquête fut alors menée par le commissaire Rouxel… .

Salle Mairie annexe Rue Pierre Fleury Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 54 42 asso.pornic.histoire@gmail.com

Conference at La Birochère town hall, by Pornic Histoire, led by Alain Foulonneau

