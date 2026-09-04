Conférence : la naissance d’Aphrodite – Du mythe à la pensée rationnelle Sélestat
vendredi 15 janvier 2027 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Conférence : la naissance d’Aphrodite – Du mythe à la pensée rationnelle
18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-01-15 19:12:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
Conférence : la naissance d’Aphrodite – Du mythe à la pensée rationnelle, suivie par l’ouverture de la buvette pour créer un moment de convivialité et d’échanges
Aphrodite serait la fille d’ Astarté, déesse mésopotamienne de l’amour et de la guerre, selon le géographe et historien Hérodote, Née à Cythère, elle migra ensuite vers Chypre vers le VIe siècle av. JC. Ce déplacement d’une île à l’autre illustre une révolution majeure dans l’histoire de l’humanité, l’avènement de la pensée scientifique qui explique les mystères du monde non plus par des dieux ou des esprits, mais par des lois.
La conférence sera suivie par l’ouverture de la buvette pour créer un moment de convivialité et d’échanges. 0 .
18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 83 60 lib.pleinepage@wanadoo.fr
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English :
Lecture: The Birth of Aphrodite—From Myth to Rational Thought, followed by the opening of the refreshment bar to foster a moment of fellowship and conversation
L’événement Conférence : la naissance d’Aphrodite – Du mythe à la pensée rationnelle Sélestat a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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